Aber erstmal: Ist Frühstück wirklich so wichtig? "Natürlich lässt sich ein Tag auch ohne Frühstück überleben", sagt Gahl: "Dennoch ist die Mahlzeit am Morgen wichtig." Der Grund: Es füllt die Kohlenhydratspeicher auf, die über Nacht leer geworden sind – und Kohlenhydrate liefern Energie. "Menschen, die mit leeren Energiespeichern in den Tag starten, haben deshalb öfter Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren“, so Gahl. Besonders wichtig ist das Frühstück daher für Menschen, die beruflich hart arbeiten und sich im Job viel konzentrieren müssen.

"Gesund ist, was ausgewogen ist“, betont Gahl. Das optimale, also ausgewogene Frühstück bestehe aus vier Bausteinen: