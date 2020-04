"Am besten ist es natürlich, wenn dein Eis so lecker ist, dass es gar nicht so lange in deinem Gefrierschrank überlebt"

Im Grunde hält das selbst gemachte Eis natürlich ewig. "Eis wird in einem Jahr nicht schlecht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es irgendwann an Geschmack oder Konsistenz verliert", sagt Markus. "Wichtig dabei ist natürlich, dass das Eis nicht ständig rausgeholt wird, komplett auftaut und dann wieder eingefroren wird."

Um so lange wie möglich Freude am Eis zu haben, sollte das Gefäß, in dem es gelagert wird, nicht viel größer als die Eismasse sein. "Wenn man viel Luft mit einfriert, setzt sich die Luftfeuchtigkeit beim Gefrieren auf dem Eis ab – das ist dann diese weiße Schicht, die keiner haben will", sagt er. Wer kein genau passendes Gefäß hat, legt am besten eine Frischhaltefolie vorsichtig auf die Eisschicht, dann ist das Eis von der restlichen Luft im Gefäß getrennt. "Aber am besten ist es natürlich, wenn dein Eis so lecker ist, dass es gar nicht so lange in deinem Gefrierschrank überlebt", sagt Markus.

