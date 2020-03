Dabei wäre es viel einfacher (und leckerer!), die Pizza selbst zu machen. Das war auch 2017 der Grund für Cécile, sich mit einer Pizzeria selbstständig zu machen. "Die Liebe zur Gastro war schon immer da. Und Pizza ist ein geiles Gericht. Pizza schmeckt jedem und ist dabei simpel. Ich bin selbst keine Köchin, aber Pizza kann ich verstehen", sagt Cécile. In ihren beiden Restaurants, dem Zweipunktnull in Ottensen und dem Zweipunkteins in Eppendorf bietet sie die traditionelle neapolitanische Pizza an, in klassischen aber auch außergewöhnlicheren Varianten. Ihre Pizzabäcker kommen alle aus Italien, oder haben für längere Zeit dort gelebt – das ist Cécile wichtig, damit die Pizza in ihrem Restaurant authentisch bleibt.