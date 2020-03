Planen statt hamstern

Statt panisch in den Supermarkt zu rennen und nach allem zu greifen, was übermorgen noch nicht ungenießbar ist oder wonach gerade der Magen knurrt, rät Marcus lieber gut zu planen. "Gerade für eine WG ist ein wöchentlicher Einkauf und Essensplan optimal", sagt er. Zusätzlich kann man darauf achten, dass einige länger haltbare Lebensmittel immer zu Hause sind ­– natürlich ohne zu hamstern. Bei Marcus findet man immer Reis, Nudeln oder Bohnen im Schrank. Daraus lassen sich schnell einfache und leckere Gerichte kochen. Außerdem hat er immer Zwiebeln und Knoblauch im Haus. Und was man von einem Koch vielleicht nicht direkt erwarten würde: Heinz-Ketchup. "Mit Ketchup kann man einfach und gut Soßen würzen, zum Beispiel bei Gulasch", sagt Marcus.

Zum Braten greift Marcus oft zur klassischen Butter, die gibt ihm am meisten Geschmack. "Mein Rührei mache ich immer mit Butter, das habe ich einfach so gelernt", sagt er. Für alles andere nutzt er einfaches Oliven-, Raps- oder Sonnenblumenöl. "Wer noch etwas mehr Abwechslung im Geschmack haben will, der kann sich noch ein Erdnussöl zulegen", empfiehlt er.

So einfach wie er es beim Öl hält, ist es laut Marcus auch bei den Gewürzen: "Gewürzmischungen sind praktisch, aber auch teuer. Für die meisten Gerichte reicht eine Auswahl an fünf verschiedenen Gewürzen: Salz, Pfeffer, Paprika Edelsüß, Kurkuma und Kreuzkümmel."

Lebensmittel richtig lagern

In Deutschland landen jährlich etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll und daran sind nicht nur Supermärkte und Restaurants schuld. Auch im Haushalt werden extrem viele Lebensmittel weggeworfen, durchschnittlich sollen es über 85 Kilo pro Person im Jahr sein. Dabei kann der Lebensmittelmüll einfach verringert werden: durch einen guten Einkaufsplan zum Beispiel. Und die richtige Lagerung von Lebensmitteln. "Kartoffeln, Rüben und alles, was aus der Erde kommt, muss dunkel gelagert werden. Kartoffeln packe ich zum Beispiel sogar in einer Kiste voller Erde auf den Balkon, dort halten sie sich am längsten. Und sollten Karotten dann doch schon etwas weicher sein, kann man diese für eine Stunde in kaltes Wasser legen. Danach sind sie wieder knackig", sagt Marcus.

Wenn bei Gemüse nichts mehr geht, geht immer noch Brühe. "Ich benutze eigentlich nie Trockenbrühe, da ich meine Brühe immer selbst mache. Dafür nehme ich entweder den Schälabfall oder Gemüse, was wirklich zwei, drei Tage drüber ist", sagt er.

Bei allem anderen gilt das, was Oma schon gesagt hat: Probieren. Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum Quatsch ist, muss man hoffentlich niemandem mehr erklären. Solang sich also der Joghurt nicht wölbt oder Schimmel in der Marmelade ist, einfach testen – der Geschmack wird es einem schon verraten.