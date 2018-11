Woher diese Trends kommen? Das ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren, meint Schatz: "Pharmafirmen, welche die Präparate herstellen oder vertreiben, Menschen, die sich ihre Gesundheit etwas kosten lassen und Medien, die gerne bereits aus kleinen Studien Schlagzeilen machen."

Sind Vitamin-D-Präparate also für niemanden geeignet?

Für Menschen mit einem schweren Mangel–also einem ng/ml-Wert unter 10 –sind Vitamin D-Präparate tatsächlich unerlässlich. Gefährdet sind vor allem ältere Menschen, die bettlägerig sind und kaum noch vor die Tür kommen, Säuglinge kriegen das Vitamin D zur Vorbeugung einer Rachitis, ebenso wie Menschen mit der chronischen Darmerkrankung Osteomalazie. Auch Männer und Frauen mit Nierenschwäche oder einem Ausfall der Nebenschilddrüsenfunktion müssen es supplementieren. Bei Osteoporose gehören Vitamin D-Präparate zur Basistherapie, ganz unstrittig ist dies mittlerweile jedoch nicht mehr. "Für alle anderen Menschen gibt es keine Empfehlung, zusätzliche Vitamin D-Präparate einzunehmen", so Schatz.

Schadet es mir, wenn ich Vitamin D präventiv einnehme?

Das ist abhängig von der Dosierung. "Wenn ein gesunder Mensch am Tag 1000 Einheiten zu sich nimmt, ist das ungefährlich", so Schatz. Im Internet gibt es jedoch zahlreiche hochdosierte Präparate mit bis zu 10.000 Einheiten. Wer solche über längere Zeit einnimmt, dem droht eine Überversorgung. Mögliche Folge: Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Nierensteinen und Herzrhythmusstörungen. Wer Nahrungsergänzungsmittel nehmen will, sollte die Einnahme daher am Besten mit seinem Arzt besprechen.

Wie kann ich meinen Vitamin-D-Speicher natürlich auftanken?

"In dem ich regelmäßig ins Freie gehen", sagt Schatz: "Am besten bei Sonnenschein und mit unbedecktem Gesicht und unbedeckten Händen." Das müssen keine Stunden sein. Täglich 20 Minuten genügen. Diese dann aber bitte ohne Sonnencreme! Denn Sonnencreme schützt unsere Haut zwar vor UV-Strahlen, blockiert damit aber auch die Vitamin D-Bildung.

Gute Vitamin-D-Lieferanten sind auch Fettfische wie Hering, Aal, Lachs oder Makrele. Wer keinen Fisch mag, der kann sich mit Pilzen, Eiern, Butter, Margarine und Milch den Bauch voll schlagen. Auch sie enthalten Vitamin D – wenn auch nicht ganz so viel.

"Unser Körper kann Vitamin D außerdem im Unterhautfettgewebe und auch in der Leber speichern", sagt Schatz: "Reserven, die uns durch den Winter bringen." Und was viele gerne vergessen: Auch im Winter scheint ab und zu die Sonne. Wer also regelmäßig vor der Tür geht und ab und sich ab und zu mal ein ordentliches Pilz-Omelette gönnt, hat in der Regel keinen Vitamin-D-Mangel zu befürchten.