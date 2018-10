Wieso werden Bio Obst und Gemüse überhaupt gekennzeichnet?

Das liegt an einer EU-Verordnung, die besagt, dass Bio-Ware von herkömmlichen Produkten klar getrennt werden muss: Deshalb sieht man im Supermarkt oft Bio-Bananen in Plastikhüllen oder einzeln eingeschweißte Gurken. Kassierinnen und Kassierer müssen die – meist teurere – Biogurke auch vom herkömmlichen Modell unterscheiden können, um so Betrug zu vermeiden. Also wird Bio eingeschweißt.

Da Bio-Produkte in geringeren Stückzahlen angeboten werden und die herkömmlichen Artikel meist nicht verpackt werden, wird dabei theoretisch etwas Plastik gespart. Trotzdem erhöhen die Verpackungen der Bio-Lebensmittel die Masse an Müll.