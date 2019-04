Idiotisch ist das vor allem deshalb, weil viele inzwischen geläufige Begriffe für Fleisch gar nicht für diese erdacht wurden. "Schnitzel" etwa stammt vom Mittelhochdeutschen "sniz" ("etwas Schneiden"), Steak kommt vom altnordischen "stejk" ("etwas Braten"). Das Wort "Gehacktes" kann ja auch ebenso Holz wie Fleisch beschreiben.

Sinnvoller wäre für Verbraucher daher eine für alle Produktgattungen EU-weit gültige Kennzeichnungspflicht, an der man auf einen Blick sehen kann, ob etwas vegetarisch, vegan oder nichts von beidem ist.

Vor allem verstecktes Tier – wie Schweineborsten an Kartoffelchips, Gelatine in Apfelsaft oder Knochen- und Hufenleim in Etikettenkleber – sind durch kreative Inhaltsangaben wie "Raucharoma" oder komplett fehlende Deklarierungspflicht für Konsumenten nicht erkennbar. Eigentlich ist es sogar umgekehrt: Nicht die Fleischesser sehnen sich nach Klarheit, sondern gerade die Veggie-Fraktion fordert seit Jahren klare Kennzeichnungen für alle tierischen Nebenprodukte in ihrem Einkaufswagen.

Gleiches Recht für alle, oder?

Denn auch verängstigte Fleischesser könnten durch so ein transparentes Label vor dem Verzehr der ominösen Veggie-Burger, sorry, Veggie-Disks geschützt werden.