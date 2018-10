Fühlen

Sophie geht fremd, obwohl sie verheiratet ist und einen Sohn hat

Soll sie gehen oder bleiben?

Manche Menschen suchen ihr Leben lang nach Freiheit, Sophie fand sie mit 25 auf einem Hausboot in Kopenhagen.



Hinter ihr und Max, mit dem sie hier saß, lagen ein paar Drinks in der Bar und ein Satz: "Hi, ich bin Max, ich bin Pirat."

Sophie hatte darüber gelacht und sich auf seinen Schoß gesetzt. Er war ein Verrückter, sagt sie, er kümmerte sich nicht darum, was Leute von ihm denken.



Sie tanzten. Nach Mitternacht sagte Sophie der Freundin, mit der sie hier war, dass sie heute nicht im Hostel schlafen wird.



Er zeigte ihr sein Boot. Drinnen legten sie sich ins Bett. Sie zogen sich aus, spürten Haut auf Haut, er drang in sie ein.