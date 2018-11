Sind diese Lebensmittel vegan?

In Deutschland ist rechtlich nicht klar definiert, was genau "vegetarisch" und "vegan" bedeutet, also wird auf Supermarktprodukten meist auch nicht gekennzeichnet, in welche Kategorie sie fallen. Organisationen wie Foodwatch fordern seit Jahren eine Kennzeichnungspflicht für alle Lebensmittel, für deren Produktion tierische Bestandteile verwendet wurden. Bislang ohne Erfolg.