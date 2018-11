In den USA sind seine Burger (so wie die des sehr erfolgreichen Konkurrenten "Impossible Burger") ein riesiger Hype. bento konnte "Beyond Meat" jetzt in Deutschland testen, erste Restaurants importieren die Patties aus den USA und nehmen sie hierzulande auf die Karte. Sie sollen schmecken, riechen und sich im Mund anfühlen wie Fleisch. Anders als die meisten hier verkauften Fleischersätze, die oft als fad, mehlig oder zäh im Kühlregal versauern, sollen sie so auch eingefleischte Carnivoren überzeugen.