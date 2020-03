Paleo-Gurus, Selbsthilfe-Autorinnen, Fitness-Trainer und Sustainability-Coaches sind sich in einer Sache einig: Wer sich und seinen Planeten nahezu unsterblich machen möchte, sollte nur das Nötigste zu sich nehmen. Etwas Gemüse, ein paar Nüsse und stilles Wasser. Süßes gibt es nur in Form von Obst, der Einfachheit halber auch einmal am Tag in getrockneter Form. Wo in dieser Ernährungspyramide der Spaß zu finden ist? Nirgendwo.