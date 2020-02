Die Früchte für ein paar Sekunden in kochendes Wasser halten und anschließend mit kaltem Wasser übergießen. Jetzt lassen sich die Tamarillos ganz einfach schälen. Die Stiele nicht abtrennen, um sie später besser in den und aus dem Topf zu befördern. Vom Zitronengras die äußerste Schicht entfernen und den Rest in Streifen schneiden. Den Ingwer waschen und ungeschält in Scheibchen schneiden, die Vanilleschote halbieren und aushöhlen. Alle Zutaten – bis auf die Tamarillos – in einen mit dem Weißwein gefüllten Topf geben und 10 Minuten kochen lassen. Dann die Temperatur runterschalten, sodass sie knapp unter dem Siedepunkt liegt.