In dem Schrank über meinem Herd gibt es diese eine Ecke, in der ich immer ein paar Stangen Spaghetti bunkere. Für Notfälle am Monatsende. Kurz in den Topf, Pesto drüber, kostet keinen Euro. Genau richtig für Menschen ohne Kohle. Zum Beispiel Studenten. Laut Studentenwerk brauchen die 1000 Euro im Monat. Bafög bringt aber höchstens 735 Euro. Nudeln kommen da gerade recht.