Lkw-Anschlag in Berlin: Weitere Verdächtige in Tunesien festgenommen

Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit Anis Amri in Verbindung stehen sollen. Die drei Verdächtigen seien Mitglieder einer Terrorzelle, mit der Amri in Kontakt gewesen sein soll, teilte das Innenministerium am Samstag in Tunis mit (SPIEGEL ONLINE).

Amri gilt als derjenige, der vergangenen Montag einen Lkw in eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert hatte. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen ums Leben kommen – Amri war am Freitag auf der Flucht in Italien erschossen worden.