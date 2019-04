Backen: Der Severin WA 2106 erreicht in unserem Test mit 168 Grad Celsius die zweithöchste Temperatur aller Waffeleisen. Dazu benötigt er 3:45 Minuten. Ein guter Durchschnittswert. Die rote Lampe signalisiert den Aufheizbetrieb. Leuchtet die grüne, können wir mit dem Backen loslegen. So entfällt lästiges Raten, ob nun Lampe "an" oder Lampe "aus" bedeutet, dass die Waffel fertig ist. Ein klarer Pluspunkt. Beim ersten Aufheizen wärmt sich das Gehäuse auf gute 26 Grad Celsius auf. Soweit so gut. Auf höchster Stufe springt die Lampe nach 2:49 Minuten von Grün auf Rot. Die Waffel ist zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht wirklich braun, aber genießbar. Richtig enttäuschend wird es bei der mittleren Stufe. Nach 2:26 Minuten fingern wir ein halbrohes Produkt aus dem Automaten, das wir uns kaum zu essen trauen. Nicht auszumalen, was auf niedriger Stufe herausgekommen wäre.