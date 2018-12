Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Das kommt natürlich immer darauf an, was bestellt wird und was gemacht werden muss. Es gibt Tage, an denen arbeite ich nur mit weißer Schokolade, dann gibt es Tage, an denen muss ich nur mit dunkler Schokolade arbeiten oder auch nur mit Milchschokolade. Oder es gibt das volle Programm: Pralinen, Sterne, Bruchschokolade, Tafeln oder auch Torten, oder auch Küchlein mit Schokoladenfüllung.

Woran erkennt man gute Schokolade?

Ich sage immer, man muss Schokolade mit den Sinnen genießen. Sehen: Sie muss zunächst natürlich gut aussehen, einen schönen Glanz haben. Hören: Wenn sie knackt, weiß man, dass viel Kakaobutter drin ist und keine Fette, die in keine gute Schokolade gehören, wie zum Beispiel Palmfett oder Butterreinfett. Riechen: Gute Schokolade muss ganz toll riechen. Aber das Schmecken ist natürlich das Wichtigste: Wenn der Geschmack richtig intensiv ist, ist es eine gute Schokolade.