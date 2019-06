Denn der gehört zum Fleischessen dazu. Ohne Tod gibt es nun mal keine Wurst auf dem Teller. Das zeigen auch die Zahlen der letzten Jahre: Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2018 über 600 Millionen Masthühner in Deutschland geschlachtet (destatis).

Doch das Vergessen darüber ist leicht. In Plastik verpackt erinnert eine Hähnchenbrust selten an ein echtes Tier. Was macht das mit uns? Sind wir fleischessende Heuchler geworden, weil wir die Augen vor der Schlachtung verschließen? Oder wäre das Töten für uns kein Problem und wir haben lediglich den Aufwand an die Fleischer übergeben? Mit diesen Fragen will ich mich selbst konfrontieren.