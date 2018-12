Today

Blaue Blitze zucken am New Yorker Himmel – und Twitter liefert die witzigsten Erklärungen

Kann bitte jemand die "Ghostbuster" holen?

Blaue Lichtblitze am Himmel, Donnergrollen, ein bisschen sieht es aus wie der Weltuntergang. In New York ist am Donnerstag im Bezirk Queens ein Transformator in einem Kraftwerk explodiert. Verletzt wurde dabei niemand, wie die New Yorker Polizei mitteilte.



Viele Twitter-Nutzerinnen und Twitter-Nutzer teilten Fotos und Videos vom Spektakel: