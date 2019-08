Tag 5: Kurkuma-Cayenne-Wasser-Endspiel

Der Mythos, dass der Hunger vollkommen verschwindet, ist eine Lüge. Er ist immer da. Man hat sich ganz einfach nur daran gewöhnt und denkt nicht ständig darüber nach. Gegen Appetit hilft mir inzwischen das Zähneputzen: Durch die Minze neutralisiert sich der Geschmack und das Bedürfnis, etwas Süßes zu essen, ist nicht mehr so stark.

Am nächsten Tag darf ich das Fasten endlich brechen. Weil sich mein Körper erst wieder an Nahrung gewöhnen muss, gibt es für mich leicht verdauliche Reisflocken mit warmer Mandelmilch und ein paar Bananenscheiben. Schon ab der Hälfte der Mahlzeit bin ich satt, das Essen schmeckt intensiv und die Banane ist extrem süß. In diesem Moment bin ich der glücklichste Mensch, weil ich wieder kauen kann.

Die fünf Tage Saftkur kamen mir wie die längsten meines Lebens vor. Und ich habe festgestellt: Saftfasten fühlt sich definitiv nicht an wie eine persönliche Wiedergeburt. Das Wort Folter trifft es eher.