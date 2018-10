Das Essen sei komplett kalt, lamentieren die Gäste. Dabei hätten sie dem Kellner doch extra gesagt, dass sie komplett durchgefroren seien. Die anderen Gerichte hätten auch nicht geschmeckt.

Die Situation kann jeder nachlesen, der das Restaurant über Google sucht. Denn wie der Abend ablief, steht dort genau beschrieben – in einer Rezension. Die Gruppe hat all ihren Ärger in einen Text gegossen.

Falsch gewürzter Fisch, dreckige Toiletten, kaltes Essen: Zu fast jedem Restaurant gibt es mittlerweile Online-Rezensionen.

Und die sind, das liegt in der Natur der Sache, subjektiv. Doch was ist persönlicher Geschmack, was ist auf einen unglücklichen Einzelfall zurückzuführen und welche Kritik ist berechtigt? Das wird sich zumindest über die Rezensionen nicht klären lassen.