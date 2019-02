Reis

Als Reis werden die Getreidekörner der Pflanzenarten Oryza sativa und Oryza glaberrima bezeichnet. "Wie viele Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe ein Korn enthält, hängt jedoch nicht nur von der Sorte ab, sondern auch davon, in welchem Boden es wächst und wie es am Ende verarbeitet wird", so Seitz. Einen wichtigen Unterschied gäbe es beispielsweise zwischen geschältem und ungeschältem Reis. "Tatsächlich ist ungeschälter Reis tendenziell gesünder", sagt der Ernährungswissenschaftler. Der Grund: Gerade in den Häuten des Reiskorns stecken wertvolle Nährstoffe. Wird der Reis ungeschält verarbeitet, bleiben Vitamine sowie Ballast- und Mineralstoffen also erhalten – im Gegensatz zum geschälten.