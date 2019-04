Wer nichts essen möchte, sollte aber dennoch wenigstens ein paar Gläser Wasser trinken.



Wer eine richtige Mahlzeit am Suhur zu sich nehmen möchte, dem empfehle ich eine türkische Gemüsepfanne mit Eiern. Um nicht alles mitten in der Nacht kochen zu müssen, kann das auch schon am Abend zubereitet werden. Die Eier können dann einfach kurz vor dem Essen dazugegeben werden.

Für die türkische Gemüsepfanne mit Eiern braucht ihr:

5 Eier (für fünf Personen)

2-3 spitze Paprika

2 Tomaten

2 Zwiebeln

2 Esslöffel Öl

etwas Wasser

eine Prise Salz, Pfeffer und Paprikagewürz

Und so wird es zubereitet: