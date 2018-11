Streaming

Welche Serie solltest du diesen Herbst schauen?

Am Sonntagabend werden in Los Angeles die Emmys verliehen, die Preise für die besten TV-Serien. Wie auch in den vergangenen Jahren gehen "Game of Thrones"und "House of Cards" mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Dabei ist die Konkurrenz alles andere als langweilig.