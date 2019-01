Raus aus der Tiefkühltruhe und rein in den Ofen? Na gut, notfalls würden wir Pizza auch so essen. Aber Pizza ist nicht gleich Pizza, und selbstgemacht schmeckt sie natürlich gleich viel besser. Zumindest, wenn man ein wenig vorbereitet an die Zubereitung geht. Die wichtigseten Faktoren: