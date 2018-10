ErnĂ€hrungsministerin Julia Klöckner will Fertigprodukte gesĂŒnder machen. Eine Idee: kleinere TiefkĂŒhlpizzen fĂŒr kleinere BĂ€uche.

Was hat Klöckner vor?

Die ErnĂ€hrungsministerin will eine Vereinbarung mit der Lebensmittelindustrie schließen, nach der Fertigprodukte zukĂŒnftig weniger Zucker, Salz und Fett enthalten sollen. Also alles, was die Fertigprodukte billig und lecker macht.