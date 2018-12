Gerechtigkeit

Ungarns Regierung erlässt "Sklavengesetz" – seitdem gehen Menschen auf die Straßen

Zum dritten Mal in Folge sind in der Nacht zum Samstag Tausende Menschen in Budapest auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung des rechten Ministerpräsidenten Viktor Orban zu demonstrieren. Ausgelöst hatte die Proteste ein am Mittwoch beschlossenes Gesetz zur Arbeitszeit.

Wogegen wird protestiert?

Mit dem Gesetz werden die zulässigen Überstunden von 250 auf 400 im Jahr erhöht – während der Arbeitgeber bis zu drei Jahre lang Zeit hat, diese zu bezahlen. Bislang musste das innerhalb eines Jahres geschehen. Ungarische Gewerkschaften bezeichnen es als ein "Sklavengesetz".

Die Proteste richten sich aber auch gegen den gesamten Kurs der rechtsnationalen Regierung. In dem Land gelten Obdachlose seit dem Sommer als kriminell, außerdem sorgte Ministerpräsident Orban mit einem neuen Hochschulgesetz dafür, dass eine von George Soros, US-Milliardär ungarischer Herkunft, gegründete Universität das Land verlassen musste (SPIEGEL ONLINE).