Mitte April, irgendwo am Rand von München in einem unscheinbaren, grauen Haus. Ein golden glänzendes, geschwungenes "M" am Empfang verrät, welches Fast-Food-Restaurant uns eingeladen hat. 25 Stufen führen hinab. "Das ist der Platz, wo es passiert", sagt Philip Wachholz, Sprecher von McDonald‘s Deutschland. This is where the magic happens: die McDonalds-Testküche. Gerichte, die hier entwickelt – ach was, gezaubert – werden, landen in ganz Deutschland in den Fritteusen der Filialen.