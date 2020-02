Unter der dicken harten Schale liegt das weiße Fruchtfleisch, etwa sieben "Kerne", die in ihrer Form an Knoblauchzehen erinnern. Viel dran ist nicht an dieser Frucht, man braucht schon mehr als ein oder zwei Stück, um etwas daraus zaubern zu können. Kein ganz billiger Spaß, aber es lohnt sich: Die Mangostane ist mild und süßlich im Geschmack und nicht vergleichbar mit dem Obst, das wir sonst auf dem Tisch haben.