Hollywood-Filme sind voller Klischees – und die werden jetzt perfekt verarscht

"Guten Tag, I am ze German in ze movie."

Was wir von der Welt zu sehen bekommen, bestimmt, was wir von ihr halten – und was wir von anderen halten. Wer viel reist, erweitert seinen Horizont. Wer mit den Nachbarn ins Gespräch kommt, findet sie vielleicht weniger nervig.

Hollywood ist allerdings beim Blick auf die Welt oft wenig hilfreich. Viele Filme zeigen: männliche und weiße Helden. Und die retten Jungfrauen in Nöten, besiegen hakennasige Bösewichter und bekommen auf halber Strecke Tipps vom lustigen Kumpel.

Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter zeigen gerade, wie viele Klischees tatsächlich in Hollywood-Filmen stecken – und die Beschreibungen sind einfach zu perfekt.

Angefangen hat wohl Rory Turnbull, ein Linguistik-Professor an der Universität von Hawaii in Manoa. Er skizzierte in einem Tweet eine typische Szene für den klassischen Hollywood-Professor.