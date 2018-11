Was man bei allen Studien sagen muss: Es geht dabei immer um Grenzwerte, die nicht überschritten werden. Unterhalb dieser Schwellen können alle genannten Stoffe im Wasser sein – ob uns das stört oder nicht, ist unsere persönliche Entscheidung.



Sind alte Häuser ein Problem?

Das Wasser kann noch so sauber sein – wenn es durch alte und verschmutzte Leitungen zu uns kommt, dann wird es unangenehm. "Ein mögliches Problem könnte Blei sein, das durch die Leitungen ins Wasser gelangt", sagt Haberkamp. "Inzwischen werden aber in Hausinstallationen schon lange keine Bleileitungen mehr eingebaut, denn die erlaubten Grenzwerte für Blei im Trinkwasser sind so niedrig, dass solche Leitungen praktisch verboten sind."

Auch bei Kupferleitungen sollten wir aufpassen: "Wenn das Wasser lange in der Leitung gestanden hat, sollte man es zunächst etwas ablaufen lassen", rät Haberkamp. Denn sonst kann es Stoffe aus den Leitungen aufnehmen und zu uns transportieren. Am besten also schon beim ersten Hahn-Aufdrehen am Morgen dran denken, das Wasser erst kurz laufen zu lassen. Nach einem Urlaub sowieso. Man merkt am Temperaturunterschied, wann man auf der sicheren Seite ist: "Das Wasser, das lange in der Leitung stand, ist wärmer. Sobald das Wasser kalt ist, wissen wir, dass es direkt aus der Versorgungsleitung kommt."

Und wie ist das nun bei Mineralwasser?

Könnten wir denn theoretisch auch Keime, Schadstoffe oder irgendwelche Rückstände aufnehmen, wenn wir Wasser in Flaschen kaufen? "Wenn der Mineralwasserproduzent sein Wasser aus einer ähnlichen Quelle entnimmt wie der Wasserversorger, dann ist das natürlich möglich", sagt Haberkamp. Eine Untersuchung von Stiftung Warentest zeigte im Juni 2018: Der größte Teil der geprüften Wasser war "gut" – aber zweimal gab es "ausreichend". Einmal wegen Plastikgeschmacks, einmal wegen zu hoher Bakterienwerte. (SPIEGEL ONLINE)