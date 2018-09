Wann geht es immer los mit dem Weihnachtswahn?

"Wir haben oft den Eindruck, dass der Verkauf von Weihnachtssüßigkeiten immer früher beginnt", sagt Marwitz. "Tatsächlich ist es aber so, dass der Start in der Regel auf die 35. Kalenderwoche fällt, also Ende August, Anfang September. Und das ist seit Jahren stabil." Dass wir uns dieses Jahr besonders wundern, hat auch mit dem Wetter zu tun. Am Ende eines heißen und langen Sommers fühlt sich der Verkaufsstart der Weihnachtsleckereien noch komischer an als nach einem kalten, verregneten August, in dem wir uns durchaus schon mal nach Lebkuchen und einem heißen Kakao gesehnt haben.

Gibt es jetzt schon alles – von Spekulatius bis zum Weihnachtsmann?

Nicht ganz, die Weihnachtsprodukte erobern den Markt schleichend. "Als erstes kommen Waren wie Spekulatius und Dominosteine", sagt Marwitz. "Die Hohlkörperprodukte wie Weihnachtsmänner werden erst deutlich später verkauft." Auch Adventskalender landen im September noch nicht in den Regalen – sie dürfen schließlich auch erst im Dezember gegessen werden.