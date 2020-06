Uni und Arbeit

Nichts los ohne Studis: Wie das Coronavirus die Unistadt Passau verändert

Ein Rundgang durch die Stadt zeigt, wie die Pandemie in das Leben junger Menschen eingreift.

Bevor Theresa Maier dieser Tage mit ihrer Arbeit beginnt, zieht sie nicht nur Schürze und Haube über, sondern auch einen hellblauen Einweg-Mundschutz. Das ist jetzt Vorschrift in der Mensa der Universität Passau, wegen Corona. Mit 15 hat Theresa ihre Kochausbildung in der Mensa begonnen. Seitdem arbeitet die heute 27-Jährige dort, im Herbst werden es 13 Jahre. Und nie hatte sie so wenig zu tun wie zurzeit.

Normalerweise bereiten Theresa und ihre Kollegen jeden Mittag 2.500 Gerichte zu. An diesem Mittwoch Anfang Juni, mitten im Semester, sind es nur knapp 100. Denn zwischen zwei Seminaren schnell mit dem ganzen Kurs in der Mensa essen, das geht für die Studierenden in Passau und überall sonst in Deutschland momentan nicht.

Das fehlende Unileben verändert das Stadtbild

Wegen des Coronavirus findet das Sommersemester 2020 größtenteils digital statt. Studierende sitzen zu Hause vor dem Laptop, schauen sich Online-Vorlesungen an und besuchen Zoom-Seminare. Sie dürfen nicht in den Hörsaal oder die Mensa, nur unter strengen Auflagen in die Bibliothek, nur mit Personen aus einem anderen Haushalt ins Café und überhaupt nicht in den Club. Manche sind deshalb gar nicht in ihre Studienstadt zurückgekehrt, sondern nach den Semesterferien bei den Eltern geblieben. Ein Haus mit Garten ist schließlich komfortabler als ein Zimmer im Wohnheim.

Dass das Unileben in diesem Sommer quasi ausfällt, macht auch etwas mit den Städten, in denen die Unis stehen. Städte wie Passau. Knapp ein Viertel der Einwohner dort sind Studierende, sie prägen das Bild und die Stimmung der Stadt. Wer heute durch Passau geht, sieht, wie die Coronakrise das Leben junger Menschen verändert – auf dem Campus, aber auch abseits davon.