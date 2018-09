Haha

Cannabis-Verkäufer schlägt drei Räuber mit einer Bong in die Flucht

Die Männer attackierten ihn mit Bären-Spray.

Das Video beginnt mit dem Helden dieser Geschichte, der sein Geschäft in Begleitung eines absurd kleinen Hundes betritt. Kurz nachdem er hinter den Tresen getreten ist, stürmen drei Männer herein, sprühen mit Bären-Spray um sich und schreien herum. Doch unser Held lässt sich nicht einschüchtern, er schnappt sich eine Glasbong und stellt sich den Angreifern entgegen, schlägt sie schließlich in die Flucht.