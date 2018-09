Zwar enthält Mayonnaise häufig Raps- oder Sonnenblumenöl, die einen recht hohen Anteil an gesunden, ungesättigten Fettsäuren haben.

Angesichts der extrem hohen Fettkonzentration kann Christian Prinz, Direktor der Klinik für Gastroenterologie am Helios Universitätsklinikum in Wuppertal, trotzdem nichts Positives an der weißen Soße finden.

"Die meisten vertragen zwar kleine Mengen", sagt Prinz. "Wer aber zum Beispiel ein Gallenleiden hat, kann durch das viele Fett schnell eine Kolik bekommen." Allerdings gesteht auch der Mediziner ein: