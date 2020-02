Grundsätzlich empfiehlt Luise Kaffee am besten von lokalen Röstereien zu beziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort beraten nicht nur, welcher Kaffee für den eigenen Geschmack am besten geeignet ist, sondern können auch genau erklären, was drin ist und woher der Kaffee stammt.

"Industriekaffee-Etiketten sind leider oft total unverständlich und intransparent. Auch auf Fairtrade- und Biosiegel sollte man sich nicht blind verlassen: Die haben oft nur schwammige Anforderungen an den Kaffeeanbau und -handel und sagen auch nichts über die Qualität und den Geschmack aus. Prinzipiell gilt: Mit einer Packung Kaffee für drei Euro hat niemand etwas gewonnen –weder der Konsument noch die Kaffeebauern und -bäuerinnen vor Ort", so Luise.

Woher kommt der Kaffee?

Neben der Zubereitung und der Röstung der Bohne können sich auch geographische Gegebenheiten auf den Geschmack der Kaffeebohne auswirken. Wie sind die Böden beschaffen? Welche Mineralien sind im Boden zu finden? Auf welcher Höhe wird der Kaffee angebaut? "Es gibt bestimmte Geschmacksprofile, die bestimmten Kontinenten oder Anbaugebieten zuzuordnen sind: In Afrika gibt es zum Beispiel oft fruchtige Kaffeebohnen, die eher etwas leichter sind. Im asiatischen Raum schmeckt der Kaffee eher schokoladig-nussig, fast schon erdig", sagt Luise.

Luise rät dazu, Kaffee auf jeden Fall als ganze Bohne zu kaufen und selbst zu mahlen: "Es lohnt sich, in eine Kaffeemühle zu investieren. Frisch gemahlener Kaffee schmeckt einfach besser." Im Internet gibt es Kaffeemühlen wie Sand am mehr, dabei reichen die Preise von günstig bis Kleinwagen – laut Luise kommt es da ganz auf den eigenen Bedarf an. "Bei weniger Kaffeekonsum tut es auch eine einfachere Handmühle", sagt sie. Wer mehr experimentieren möchte, der sollte sich bei den etwas höherpreisigen elektrischen Mühlen umsehen. Damit lässt sich der Mahlgrad genauer einstellen. Der ist wichtig, wenn Kaffee mit unterschiedlichen Methoden zubereitet wird. "Grundsätzlich muss die Bohne für Espresso feiner gemahlen werden, da der Kontakt zum Wasser kürzer ist, als beim Filterkaffee", sagt Luise.

Hier findest du eine 🛒manuelle Kaffeemühle und eine 🛒automatische Kaffeemühle.

Und zu guter Letzt: Nehmt den Kaffee aus dem Kühlschrank!

Eines ist Luise noch besonders wichtig: "Das Gerücht, Kaffee gehöre in den Kühlschrank hält sich hartnäckig, dabei hat er dort nichts zu suchen." Denn Kaffeebohnen ziehen Feuchtigkeit und Aromen an, das macht den Geschmack des Kaffees kaputt. Kaffee sollte trocken und luftdichtverpackt bei Raumtemperatur gelagert werden. Bohnen halten so bis zu sechs Monaten, gemahlener Kaffee sollte in vier bis sechs Wochen verbraucht werden.