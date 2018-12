Sport

Bei der Darts-WM treten erstmals auch Frauen an – und ein Sport1-Kommentator kommt damit nicht klar

"Gibt es für die Dame ein Mittel, Ryan Joyce zu schlagen?" – "Vielleicht die Klamottenwahl."

Was vielleicht wie die Kommentierung eines Darts-Spiels älterer Herren in der Kneipe um die Ecke klingt, hat sich in Wahrheit beim TV-Sender Sport1 während der aktuell stattfindenden Darts-WM in London zugespielt. Auf seine sexistischen Sprüche folgte ein Shitstorm für Co-Kommentator Gordon Shumway – und eine Entschuldigung mit den Worten, er habe sich "missverständlich" ausgedrückt.

Was ist passiert?

Erstmals haben bei der Darts-WM auch zwei Frauen teilgenommen. Das Match zwischen dem Briten Ryan Joyce und der Russin Anastasia Dobromyslova wurde bei Sport1 übertragen, dazu gab es Kommentare von Basti Schwele und TV-Experte Gordon Shumway. Doch dass nun plötzlich bei einer WM eine Frau gegen einen Mann spielt, davon hielt insbesondere Shumway offenbar wenig.

Daraus machte er auch kein Geheimnis: "Ich halte das für keine gute Idee", sagte er während des Turniers. Man könne Frauen ja eine eigene Turnierserie geben. "Bei Bayern München spielt auch keine Frau mit im Team."