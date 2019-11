Praktisch veranlagte und sparsame Zeitgenossen finden im Jaffa-Cake ihre Gebete erhört: Er krümelt nicht und macht keinen Lärm, wenn man ihn ins Kino schmuggelt. In den Discounter-Varianten ist er leckerer als in den teuren und zudem das ganze Jahr verfügbar. Was er gar nicht bräuchte, denn hält sich ewig und enthält sogar etwas, das entfernt an Obst erinnert – immerhin ist er nach levantinischen Jaffa-Orangen benannt.

Die Tatsache, dass Jaffa Cakes mit 54 Millimeter Durchmesser eine vorgeschriebene Normgröße besitzen, dürfte Deutschen zusätzlich Sicherheit vermitteln. Jede Scheibe schmeckt gleich, keine Experimente. (Ja, wir schauen auf dich, dänische Keksmischung.)