Am Ende meiner Suche bin ich mir ziemlich sicher, dass Milch nicht so unbedenklich ist, wie ich lange dachte. Aber auch, dass kleine Mengen Milch wahrscheinlich keinen Schaden anrichten. Das sieht nämlich auch der extrem Milch-kritische Professor Bodo Melnik so, der in seinem Kaffee nicht darauf verzichten will – trotz der alarmistischen Zitate.



Außerdem finde ich, bei der Debatte um gesundheitliche Folgen fehlt etwas: das Wohl von Tieren und Umwelt.



Auch daher weht der Gegenwind für die Milchindustrie. Tiere werden wie Maschinen behandelt, ihre Euter sind durch Überzucht zum Platzen gespannt. Für das Kraftfutter der Tiere werden gewaltige Ackerflächen benötigt. Bei der Produktion entstehen außerdem große Mengen Treubhausgase, die den Klimwandel beschleunigen. (bento)