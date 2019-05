Und ich denke: Jetzt ein Chia-Pudding und dazu ein Cappuccino mit Mandelmich – das wär's!

Ich versuche, den Gedanken wegzuschieben. Ich bin immerhin in Frankreich! Ich sollte ein ofenfrisches, nach uralter, handwerklicher Tradition gefertigtes Croissant essen wollen. Damit ich später, zu Hause, davon schwärmen kann, dass Croissants nirgendwo so gut schmecken, wie in Frankreich. In der frischen Brise an der Seine, auf dem Weg zum Louvre – oder so.

In diesem Moment wird mir bewusst, was ich schon lange ahnte: Ich mag Hipster-Läden.

Mir gefällt die zurückhaltende und doch gemütliche Atmosphäre. Die Kombination aus Industrie-Chic und wohnlichen Details (kuschelige Lammfelle!).