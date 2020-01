Uni und Arbeit

AfD-Mitgründer hält letzte Vorlesung des Semesters: Don't Lucke Back In Anger

Mittwochmittag, 12.15 Uhr, es windet und regnet, als wolle ein wütender Gott die Stadt Hamburg in die Elbe spülen - normaler Tag im Januar also. Auch vor dem Physikgebäude der Universität herrscht an diesem Mittwoch das gewohnte Bild der vergangenen Wochen: ein bis zwei Dutzend Sicherheitsleute stehen in und um das Gebäude verteilt. Wer rein will, muss seinen Studierendenausweis vorzeigen – und für die Veranstaltung "Makroökonomik II" von AfD-Mitgründer Bernd Lucke eingeschrieben sein.



Die Vorlesungsreihe wurde zu einem Symbol dessen, was in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert wurde: Wie geht die Gesellschaft mit der AfD um? Mit ihren Mitgliedern und Ex-Mitgliedern, mit ihren Wählern und Gründern? Darf jemand, der eine Partei gegründet hat, die mit menschenverachtenden Botschaften Wahlkampf macht, an einer Universität lehren? Wen muss die Freiheit der Wissenschaft verteidigen und wo werden Grenzen gezogen?

Jetzt war eines der Probleme der Uni Hamburg, dass sie sich Luckes nicht einfach entledigen kann – selbst, wenn man gewollt hätte, wäre Lucke nicht kündbar gewesen. (DER SPIEGEL)

Das ist eine Sache. Die andere ist aber, dass die Uni sich entschied, dem Professor eine Pflichtvorlesung anzuvertrauen, eine Vorlesung, die alle Studierenden eines Semesters besuchen müssen. Die Verteidigung der Freiheit der Wissenschaft – sie war hier gleichzeitig ein Affront für Studierende, die von AfD-Slogans diffamiert wurden.

Am Mittwoch fand die letzte von 13 Vorlesungen statt. Zu Semesterbeginn war es immer wieder zu Störungen gekommen – in den vergangenen Wochen blieb es ruhig.

Aufgrund seiner politischen Vergangenheit hatten sich Proteste gegen Luckes Rückkehr an die Uni Hamburg formiert.