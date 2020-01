Gerechtigkeit

Gamerinnen: Auf Twitch bedroht, von der Polizei alleingelassen

"Ich werde dich vergewaltigen und in der Badewanne ertränken" schrieb ein User Janin. Ein Beamter nahm ihre Ängste dennoch nicht ernst.

Es ist Samstagabend, als die Nachricht im Chatfenster aufploppt. Powny spielt "Dark Souls 1" und streamt dabei live auf Twitch. Etwa 80 Menschen schauen ihr dabei zu. Powny verdient so nebenher Geld. Die Nachricht, die an sie gerichtet ist, ist für alle sichtbar: "Ich habe deine Adresse und werde dich vergewaltigen und anschließend in der Badewanne ertränken." Geschrieben hat sie ein Nutzer namens "janin_[Nachname]_toeten". Janin ist Pownys richtiger Name. Ihr Nachname ist öffentlich eigentlich nicht bekannt, das will sie so beibehalten.

Ihr Moderationsteam löscht die Drohung schnell, trotzdem hat Powny sie gesehen. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, erzählt sie im Gespräch mit bento. Beleidigungen und Gepöbel gebe es bei ihr im Chat zwar häufiger, eine so explizite Drohung sei allerdings neu. Aber schnell habe sie bemerkt: "Ich kriege keinen geraden Satz mehr heraus."

Nach Ende des Streams kontaktiert Janin ihren Ansprechpartner bei Twitch. Der lässt den Account des Bedrohers schnell sperren. Er rät ihr auch dazu, die Morddrohung anzuzeigen.

Am Abend ist Janin alleine zu Hause. Die 29-jährige will die Drohung nicht zu ernst nehmen. Eigentlich ist sie sicher, dass ihr nur jemand Angst einjagen will.

Trotzdem wird sie den Gedanken im Hinterkopf nicht los: Was, wenn das doch ernst gemeint ist?

Sie schläft seitdem mit abgeschlossener Schlafzimmertür.

Obwohl laut Branchenverband "Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware" BIU fast die Hälfte der deutschen Gamer Frauen sind, werden sie in der Szene oft kritisch beäugt. Viele stoßen auf Ablehnung oder Sexismus (SPIEGEL).