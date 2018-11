Haha

Donald Trump behauptet, er sah früher wie Elvis Presley aus – mit diesen Reaktionen hätte er rechnen können

Donald Trump war in Tupelo, Mississippi, der Geburtsstadt von Elvis Presley, und hat eine Rede gehalten. So weit, so gewöhnlich. Wie es sich für einen Präsidenten gehört, der gerade nicht in Washington, D.C., ist, stellte er in seiner Rede einen Bezug zu seinem aktuellen Aufenthaltsort her – und wenn das ein persönlicher Bezug ist, kommt das umso besser bei den Menschen an.

Im Fall von Donald Trump und Tupelo war der Bezug natürlich der legendäre Elvis Presley (CNN).