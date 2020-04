Die Gretchenfrage: Gin Tonic mit Gurke oder Zitrone?

Was in vielen Freundes- und Bekanntenkreisen der Frage nach Leben oder Tod gleicht, ist für Bobby ganz einfach. "Ob in einen Gin Tonic Gurke oder Zitrone kommt, ist lediglich eine Frage des Gins. Ein Gin ohne Wacholderbeeren ist eigentlich auch nur ein Wodka", sagt Bobby. "Erst wenn der Wodka mit Wacholder mazeriert, wird er zum Gin."

Deshalb gibt es auch sehr viele unterschiedliche Gin-Sorten, weil man mit vielen unterschiedlichen Aromen, also Botanicals, neue Sorten entwickeln kann. In den Botanicals befinden sich schon oft Gurke oder Zitrone. "Gurke oder Zitrone gehören dann auch nur da rein, wo es schon drin ist. In 🛒Tanqueray Gin kommt also Zitrone, in 🛒Hendricks Gurke", sagt Bobby. Und hat damit die Gretchenfrage eindeutig geklärt.

Support your locals

Wer in Zeiten von Corona lokale Restaurants und Bars wie das Chapeau unterstützen möchte, kann über die gemeinnütze Initiative "Pay now, eat later" Gutscheine kaufen, die später eingelöst werden können.