Wenn die Blätter an den Bäumen gelb und rot leuchten, wird es am Küchentisch dringend Zeit für etwas Deftiges. Zum Vertreiben der abendlichen Kälte kann man nämlich nicht nur die Heizung hochdrehen, sondern auch hervorragend leckere Herbstgerichte kochen. Wir haben in der Redaktion gefragt: Was kocht ihr in dieser Jahreszeit am liebsten?

Besonders wichtig war uns dabei: Es sollte günstig sein, damit auch Azubis, Praktikanten oder Studentinnen sich die Gerichte leisten können. Außerdem haben wir beachtet, dass saisonale und regionale Zutaten importierten Sorten bevorzugt werden.