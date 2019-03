Fühlen

Errätst du, ob diese Menschen zusammen sind – oder nur befreundet?

Wer mit wem?

Manche Menschen verstehen sich so gut, dass sie ständig für ein Paar gehalten werden – dabei sind sie eigentlich nur Freunde. Andererseits gibt es Liebespaare, die so unterschiedlich sind, dass sie niemand miteinander in Verbindung bringen würde. Trotzdem sind die meisten von uns im Grunde überzeugt, einschätzen zu können, welche Menschen zusammenpassen und welche nicht.

Ob das wirklich so ist, kannst du in unserem Quiz herausfinden. Dafür haben wir in der Hamburger Innenstadt Menschen angesprochen, die zu zweit unterwegs waren, und nach ihrem Beziehungsstatus gefragt.

Wie gut ist deine Menschenkenntnis? Erkennst du, wer zusammen ist und wer nicht?