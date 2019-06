Ich finde die Vorstellung gefährlich, dass durch so nichtig wirkende Fehler wie falsch serviertes Essen Klischees reproduziert werden, die Druck auf junge Menschen ausüben können. Mädchen sollen nicht das Gefühl haben, dass von ihnen erwartet wird "leicht" und wenig zu essen. Jungs sollen nicht in einer Welt aufwachsen, die in ihnen den harten, biertrinkenden Fleischfresser erwartet – ist eh scheiße fürs Klima.

Und Menschen, die sich dem binären Geschlechtssystem nicht zuordnen, sollen nicht noch auch noch beim Essen zwanghaft in eine Norm gepresst werden.



Also, liebe Kellnerinnen und Kellner, überdenkt eure Klischees und fragt doch bitte einfach kurz nach, wer was bestellt hat. Darauf trinke ich dann einen halbtrockenen Sekt mit euch. Schmeckt mir viel besser als Bier.