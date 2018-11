Dieser Tischgrill von Philipps ist dank regulierbarem Thermostat genau das Richtige für asiatische Fleischgerichte, Steaks, knusprigen Morgenspeck oder gegrilltes Gemüse. Mit der Antihaftbeschichtung brennt nichts an und du kannst auf die extra-dicke Platte sogar gefrorene Gerichte legen.

Für Kebab- und Grillhähnchen-Fans gibt es das Ganze noch in der vertikalen Variante, in der du Gyros-Spieße & Co. besonders fettarm grillen kannst. Mehr zum Thema Barbecue liest du in der Grill-Bibel "Es werde Fleisch".