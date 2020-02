Trip

Warum Berliner ab und an zum Feiern aufs Land fahren sollten

bento-Kolumnist Max erklärt Brandenburg und MeckPomm zum Mekka.

Wir fahren mit dem Regionalexpress bis nach Werder. In Brandenburg. Im Zug laufen nur Verstrahlte rum. Einer mit Bart pöbelt "40 Jahre Überwachungsstaat – überwacht mal euer Benehmen", dann will er sich mit mir über Bücher unterhalten und schlägt "Mein Kampf" vor.



Ich tue so, als würde ich schlafen.

Warum den weiten Weg nach Werder, um ein Fest wie dieses zu besuchen? In Berlin gibt es genug Partys, Open Airs, fließende Gewässer, an denen man Bier trinken kann.



Dort allerdings wird meine Freundin auch von Typen mit geweiteten Pupillen angetanzt. Da fahren Bierbikes. Da muss man einmal falsch abbiegen, um in einer Gruppe koreanischer Touristen gefangen zu sein.