Nicht ohne Grund, denn Essen erinnert wie kaum eine andere Tätigkeit an vergangene Gemeinschaftserlebnisse. Der Sonntagsbraten bei Oma, das Geburtstagsfrühstück oder der romantische Abend im italienischen Restaurant, sie alle haben wir tief in unseren Erinnerungen abgespeichert. Das Essen selbst wird mit den Gefühlen der Gemeinschaft verknüpft, die wir nun durch das Snacken wieder hervorrufen (wollen). Im wahrsten Sinne des Wortes Küchenpsychologie. (Harvard / Journal of Psychology Interdisclipinary and Applied)