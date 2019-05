Grün

Rebellion statt bloß Klimaprotest: "Wir weigern uns auszusterben!"

Was steckt hinter der neuen Klimabewegung Extinction Rebellion aus London?

Ein Samstag Ende April. Auf der Spitalerstraße in Hamburg, einer der zentralen Einkaufsstraßen, sind die üblichen Bummler mit vollen Tüten unterwegs. Doch etwas ist heute anders als an anderen Samstagen. Laute Trommelmusik schallt durch die Fußgängerzone, in bunten Kostümen tanzen mehrere Dutzend Menschen wild auf der Straße, der Jüngste ist gerade mal fünf Jahre alt, andere schon über 50. Passantinnen und Passanten bleiben stehen, staunen, filmen mit dem Handy - Karneval ist doch längst vorbei!?

Mittendrin tanzt auch Ilka, in lila Blümchenkleid und mit bemaltem Gesicht. Sie ist 20 Jahre alt und studiert Kulturanthropologie an der Uni Hamburg. Plötzlich halten die fünf in Schwarz und Weiß gekleideten Trommelnden inne, die Musik stoppt - und die Tänzerinnen und Tänzer fallen in der Bewegung um und bleiben reglos am Boden liegen.